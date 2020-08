Denuncian al actor porno Ron Jeremy por 20 nuevos delitos sexuales

El actor pornográfico Ron Jeremy será juzgado por 20 nuevos cargos de violación y delitos sexuales después de que una docena de mujeres presentase denuncias a la Fiscalía de Los Ángeles (EE.UU.), que ya investigaba otras acusaciones previas.

Entre los cargos anteriores y los nuevos, la Fiscalía ha reunido un total de 28 presuntos delitos por los que, de ser declarado culpable, la pena de prisión superaría los 250 años para Jeremy, quien con su apodo “The Hedgehog” ha sido una de las estrellas más importantes de la industria pornográfica.

En los presuntos delitos figura la agresión sexual de una joven de 15 años mientras estaba dormida o inconsciente.

Las edades de las 13 nuevas mujeres que han denunciado al actor comprenden desde los 15 a los 45 años, con hechos que datan del año 2004 hasta principios de 2020.

Jeremy, de 67 años, es una figura con mucho peso en la industria del cine adulto que cuenta con un documental sobre su vida dirigido por Scott J. Gill y titulado “Porn Star: The Legend of Ron Jeremy”.

Fue detenido el pasado mes de junio por tres cargos de violación y otro de agresión sexual con cópula oral forzada contra otras cuatro mujeres y desde entonces permanece en prisión preventiva.

Desde su arresto, las autoridades recibieron hasta 30 nuevas alegaciones de delitos sexuales, la gran mayoría sucedidos en Los Ángeles, informó el diario Los Ángeles Times citando a una fuente policial que pidió el anonimato.

The pornographic film star Ron Jeremy has been charged with sexually assaulting 13 more women, the Los Angeles County District Attorney’s office said on Monday, bringing the total number of alleged victims to 17https://t.co/54c0fnFPTx

— The New York Times (@nytimes) August 31, 2020