Restaurante dio el motivo por el que no le dará los $7 millones que le dejaron de propina a una mesera

De acuerdo con el gerente del restaurante, la mesera de San Antonio, Texas en Estados Unidos, no podrá recibir ni un solo dólar de la propina de USD $2,000 (unos siete millones de pesos) ya que estás no pueden superar los USD $500.

Aunque la pareja que estuvo comiendo en el bar – restaurante de mariscos no sabía que la mesera llevaba apenas dos semanas trabajando en dicho lugar, ellos le quisieron adelantar el regalo de Navidad.

El día que la mesera recibió la enorme propina, el restaurante estaba repleto por lo que ella trataba de estar al pendiente de las mesas. Luego de que terminaran los benefactores, la mesera se acercó a la mesa y se llevó tremenda sorpresa.

Al ver la factura de pago se da cuenta que le dejaron una propina de unos 7 millones de pesos, además decía “¡Feliz Navidad! ¡Sigue trabajando duro!”.

La mesera contó que al ver ese valor de inmediato pensó en sus hijos: “Yo estaba como, ‘espera’. Lo abrí y comencé a llorar. Yo estaba como, ‘¡Dios mío! ¡Mis hijos! Voy a gastarlo todo en mis hijos‘”.

Pero la felicidad no duró mucho, cuando el gerente del restaurante se dio cuenta del ‘dineral’ que le habían dejado anunció que no se podía entregar propinas tan altas.

Al conocer la razón por la cual no le entregarían el dinero, la mesera expresó: “no creo que sea nuestra responsabilidad como mesero decir, ‘oh, no me puedes dar tanta propina, lo siento, oh no, hay un límite, lo siento’, si ese es el caso, debería haber carteles colocados en el restaurante o en el recibo para decir que hay un límite de USD $500”, de acuerdo con medios internacionales.