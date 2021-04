Primer Ministra de Noruega celebró su cumpleaños con 13 y no con 10 personas como dice la medida y la multaron

Las autoridades noruegas multaron a la Primer Ministra Erna Solberg, por más de 2.300 dolares por celebrar su cumpleaños con 13 personas y no con 10 como lo estipula la medida preventiva al contagio del Covid en este estado.

La líder y su familia decidieron celebrar los 60 años de vida en dos reuniones; una en un restaurante y otra en un apartamento. Con lo que no contaban es que ella sería directamente acusada por las autoridades locales como la directa organizadora de los eventos y fue acusada de incumplir los protocolos de bioseguridad.

Según medios de comunicación de la localidad, fue multada por 20 mil coronas (unos 2.380 dólares).

En su cuenta en Facebook la Política expresó, «es una recomendación que conozco bien, porque yo misma me la he dado. Es exactamente por eso que planeamos separarnos cuando la comida fue recogida. Cuando más de diez permanecieron en nuestro apartamento, debería haber intervenido no sólo como la persona privada Erna, sino especialmente como primera ministra de Noruega. No lo hice, y lo siento mucho. Creo que esto es vergonzoso, pero estoy principalmente triste porque sé que tengo que llevar como un ejemplo particularmente bueno. He intentado hacer eso durante toda esta pandemia, pero aquí he cometido errores».

