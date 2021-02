En una entrevista vía Facebook para la Revista Semana, el expresidente Álvaro Uribe, se refirió nuevamente al tema de la posible candidatura a la presidencia de 2022 de su hijo Tomás Uribe.

El líder del Centro Democrático señaló que su hijo no será candidato para las próximas elecciones, y es que el mismo Tomás Uribe lo ha repetido en varias ocasiones, pero tal parece que algunos seguidores al exsenador no se resignan frente a esta decisión.





“Él (Tomás) ha dicho que no. Ellos tienen unos deberes empresariales, han tenido la oportunidad de estudiar, han tenido unas oportunidades académicas importantes y de trabajo desde niños. Está bien que ayuden con conceptos, que le ayuden al partido, que piensen en el país, pero él dijo que no va a aspirar, yo respeto eso y me parece bien que cumpla lo que dijo“, expresó el exsenador en la entrevista.

Pese a las aclaraciones, el tema se viene tocando desde agosto de 2020, y varios integrantes del Centro democrático le apostaban a la candidatura del hijo mayor de Uribe, e incluso también lo han hecho algunos uribistas, quienes ven con preocupación el panorama para las próximas elecciones debido que, aún no se define el candidato que representará al CD para la presidencia.