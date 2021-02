En un video tomado por cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que Patricia Stewart, una mujer mayor en el piso mientras que el cartero, identificado como Thomas McCafferty se aleja.

Lea también: OMS: la misión a Wuhan no buscaba investigar a China, sino aprender lecciones

El hecho se habría registrado en uno de los inviernos más duros en la villa de Bainford, Falkirk, Reino Unido.





La abuela se dirigía a la puerta por un paquete que había llegado.

“Me sentí un poco mareada y caí desde el escalón más alto y me golpeé la cabeza. No me podía parar”, reveló Stewart a diarios británicos como el Daily Mail y The Sun.

“Estoy trabajando desde esta mañana, en este clima. Lo siento, estoy muy cansado”, le dice y luego se aleja. Tampoco hizo el menor esfuerzo de avisar a vecinos o al servicio de emergencias.

Además, Stewart también aseguró que el hombre ni siquiera le ayudó a ponerse las pantuflas que se le cayeron al momento del incidente. Quedó tendida en el piso por cerca de 20 minutos, hasta que una conductora se acercó y la ayudó.

“Estaba helada y llorando en medio de la nieve, con los pies descalzos y sin sus pantuflas, que habían caído cerca”, señaló Karolina Domska, quien finalmente la rescató.

La familia de la mujer, molesta por la no reacción del trabajador frente al hecho, exigió una explicación a la compañía Royal Mail, y esta a su vez, abrió una investigación en contra de Thomas McCafferty y presentó excusas a la mujer.