Durante los últimos días se ha distado una polémica en Ecuador, tras conocerse que familiares del Ministro de Salud habrían sido unos de los primeros ciudadanos en vacunarse contra el Covid – 19.

La Asamblea Nacional de Ecuador, dio a conocer el tema tras su debate frente a esta situación, y fue entonces que luego de 121 votos a favor y 4 abstenciones, decidieron aprobar un proyecto de resolución para buscar la salida de del ministro de Salud, Juan Carlos Zeballos.

Por su parte, algunos medios de comunicación de este país, detallaron que los familiares entre ellos la madre del funcionario, que residen en un centro privado para adultos mayores, fueron vacunados contra el Covid – 19, durante el primer fin de semana de la jornada de vacunación.

Lo que dice el Ministro sobre la polémica

Sin embargo, el Ministro en su defensa habló para el periódico El Comercio y dijo, “Mi madre es una persona de 87 años que reside en un lugar de atención especial, en un lugar privado de atención especial. El día sábado, dentro de mis actividades, visité el Hospital de Los Valles donde nuestro equipo se encontraba vacunando, de acuerdo a lo que ya estaba planificado, lo hice en mi calidad de Ministro de Salud, en mi calidad de doctor y en mi calidad de hijo”.

Y agregó, “lamento muchísimo y de manera muy profunda que mi presencia haya sido percibida de una manera negativa, si esto fue o no, una imprudencia política de mi parte, no lo sé. No soy político, no entiendo de política. Ahora bien, si alguien desearía que dentro de este proceso hubiera dejado fuera a mi madre o a cualquier otra persona debo decirles que difiero con todo respeto con ese criterio sobre este histórico proceso que se ha realizado. Si nuestro plan se respeta y seguimos el camino trazado, con las farmacéuticas mundiales, todos los ecuatorianos vamos a vacunarnos hasta octubre de este año”.

Dato: La vacunación en Ecuador inició el 21 de enero y hasta el momento, ha recibido hasta el momento 8.000 de las 86.000 dosis de las vacunas de Pfizer/BioNTech que, según el ministerio de Salud llegarían a finales de febrero.

#PlenoVirtual | La legisladora @PinucciaCV afirma que el Ministro de @Salud_Ec debe responder no solo por los problemas en la distribución de las vacunas, sino por todo lo que sucede en el sector. Respalda el llamado a juicio político. pic.twitter.com/FFoFuscJ9K — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) January 27, 2021

#PlenoVirtual | @ealbornozv manifiesta que es vergonzoso lo que ocurre con la aplicación de las vacunas, porque está en juego la salud y la vida de los ecuatorianos. Respalda un juicio político al Ministro de @Salud_Ec, que significa una acción con eficacia jurídica. pic.twitter.com/QptpVmEDsg — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) January 26, 2021

#PlenoVirtual | El legislador @AngelSinmaleza asegura que el Ministro de @Salud_Ec se burla de los servidores de la salud que han estado salvando vidas durante la pandemia y hoy ha preferido beneficiar a su círculo familiar en el suministro de vacunas contra el #Covid_19. pic.twitter.com/PMEK89gTmT — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) January 26, 2021

