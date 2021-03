En redes sociales circulan varias fotografías de una perrita que nació con seis patas y dos aparatos reproductores, y a esta situación se le suma el abandono de su madre lo cual ha dificultado su supervivencia.

El nacimiento se produjo en Oklahoma City (Estados Unidos), allí, médicos veterinarios quienes le hacen seguimiento a la cachorrita, también coinciden en afirmar que este insólito caso se debe a que durante la gestación, dos fetos no lograron separarse.

Pese a la condición difícil que ha tenido la perrita, sorprende que se aferra a la vida y lucha por sobrevivir.

Otro de los protagonistas de este caso, han sido los dueños del animal, quienes hacen todo lo posible porque la perrita esté comona y se esfuerzan por cubrir los gastos veterinarios.

Such a fun Friday as the students made connections between learning about body systems to current events. We will look forward to following Skipper’s development and journey as we dive deeper into our content in the coming weeks. pic.twitter.com/GQQBAVeDIh

— Raven7RMS (@Raven7Rms) February 26, 2021