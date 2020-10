¿Peligran las elecciones? Donald Trump y su esposa, positivos para covid-19

El presidente y candidato a reelección Donald Trump, junto a su esposa, Melanie, fueron notificados del positivo a covid-19, una situación que prende las alarmas por completo, teniendo en cuenta que se avecinan elecciones, y que en el último debate el actual mandatario se presentó sin tapabocas, junto con su rival, Joe Biden.

En su cuenta de Twitter, el presidente indicó que resultó positivo, y que comenzarán el “proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Lo superaremos JUNTOS!”.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020