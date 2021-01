La pandemia de coronavirus ha alterado el transporte y ha conseguido reducir en un 19 % % la congestión mundial, un porcentaje que alcanza incluso el 26 % en las horas punta y que rompe con la tendencia de incrementos que se observaba año tras año, según un estudio elaborado por la empresa tecnológica TomTom.

Aunque la clasificación de las ciudades más congestionadas del mundo apenas se ha alterado con respecto a 2019, el principal cambio ha sido hasta qué punto han disminuido los atascos como consecuencia de la pandemia mundial.

Moscú ha sido la ciudad que ha experimentado más atascos en todo el mundo.

De las 416 ciudades que incluye el informe elaborado por la firma de navegación, 387 experimentaron un significativo decrecimiento de los atascos y solo 13 ciudades registraron incrementos.

Desde que TomTom empezó a elaborar este estudio hace una década, los atascos no habían dejado de aumentar a nivel mundial.

Con la crisis sanitaria desatada por la covid-19, la congestión en las horas punta ha caído de media un 26 %, en Norteamérica el descenso ha sido del 40 %, en Europa del 24 % y en Asia del 11 %.

The world has changed, traffic has changed. The newly launched TomTom Traffic Index is unlike anything we’ve ever seen before. #TomTomTrafficIndex

Explore how traffic is changing in your city: https://t.co/WQepPegybN pic.twitter.com/wx2a1PaCRT

— TomTom (@TomTom) January 13, 2021