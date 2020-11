Una niña de cuatro años de edad ha sido rescatada con vida este martes después de pasar casi cuatro días bajo los escombros en la ciudad costera de Esmirna, Turquía, que fue afectado por el terremoto de magnitud 6,8 que se registró el pasado viernes frente a la costa Egea.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, compartió un mensaje para Ayda de 4 años de edad, que fue recuperada de los escombros del apartamento Rıza Bey.

“El nombre del milagro es Ayda… Gracias a Allah, que nos dio a todos nuevas esperanzas con tus ojos sonrientes después de 91 horas. Que te mejores pronto, mi hermosa niña”, expresó el presidente de Turquía.

El pasado lunes otra niña de tres años fue hallada con vida tras 65 horas bajo cascotes, la pequeña fue identificada por las autoridades como Elif Perincek. Una niña de 14 años también encontrada entre los escombros de dos edificios derrumbados en la provincia de Esrmina.

Hasta este martes de noviembre van 102 muertos, causó 994 heridos, de los que 147 siguen en el hospital.

BREAKING: A four-year-old girl has been pulled-out alive from under the rubble in #Izmir, 91 hours after a 7.0-magnitude #earthquake hit the Turkish city. #İzmir mayor Tunç Soyer says the child's name is Ayda Gezgin #mucize #izmirdepreminde #deprem #Ayda #Ayla pic.twitter.com/H7W6hOA4fG

