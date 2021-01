El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, invitó a los manifestantes que irrumpieron en el Capitolio que volverían a casa, pero antes de que sus seguidores cogieran ‘rumbo’ expresó: “Nos han robado las elecciones, pero tienen que irse a casa, tiene que haber paz”.

Donald Trump publicó un video en su cuenta de Twitter luego de que ocurriera las protestas mientras se celebraba la sesión en la que los legisladores debían ratificar al candidato demócrata, Joe Biden.

“Les quiero, son especiales, sé cómo se sienten, pero tienen que irse a casa, respeten la ley y el orden y que nadie salga herido”, sigue diciendo Trump.

Además, ha manifestado a sus seguidores, que han atacado el Capitolio, a través de un mensaje de Twitter: “sé de su dolor. Sé que están heridos. La elección nos fue robada. Fue una victoria aplastante, y todos lo saben, especialmente el otro lado. Pero tienen que irse a casa ahora. Tenemos que tener paz. Tenemos que tener ley y orden. Tenemos que respetar a nuestras fuerzas de la ley y el orden. No queremos a nadie herido”.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021