“No son empleados nuestros”, el dueño de funeraria que preparó a Maradona pide disculpas llorando

Tras viralizarse dos fotografías en las que tres hombres posan con el cuerpo de Diego Armando Maradona, el dueño de la funeraria salió a entregar su versión de lo ocurrido y a pedir disculpas.

En diálogo con el medio argentino La Nación, uno de los dueños afirmó que estos tres hombres no son empleados de la funeraria y que solo fueron contratados en esta ocasión para cargar un material muy pesado.

“No eran empleados nuestros. Los contratamos para llevar los materiales para la capilla ardiente, como los pedestales y atriles”, fue lo primero que dijo uno de los dueños de para el medio ya mencionado.

“El cuerpo lo preparamos entre tres de los cuatro hermanos que estamos en la empresa junto a mi papá. En ese interín que salimos de la sala velatoria para hablar con la policía para coordinar el traslado del cuerpo a Casa Rosada fue donde estas personas se sacaron las fotos. Fueron dos minutos donde estuvieron solos. Ocurrió en la sala en la calle Tres Arroyos. Es el lugar a donde fuimos a vestir el cuerpo antes de llevarlo a Casa Rosada”, continúo narrando.

“Fueron dos segundos. No son empleados nuestros. Solo iban a llevar los materiales para la capilla ardiente. Ni siquiera la montan, ese trabajo lo hacemos nosotros con mis hermanos. Pero como eran muchos objetos pesados contratamos a esta gente para llevar los materiales en otro vehículo y no dañar el cajón”, reiteró el hombre.

También aseguró en la entrevista que cuando se dieron cuenta de lo ocurrido, él y sus hermanos rompieron en llanto: “Cuando vimos las fotos nuestra reacción fue llorar, llorar y llorar. Mi hermano Diego, que es el dueño, está en su casa devastado. No sabemos qué hacer. Tenemos muy buena reputación porque somos muy educados y le dedicamos la vida a nuestro trabajo”.

“Entonces, cuando un boludo que no tiene que ver nada con nosotros hace eso, nos terminó cagando todo. Si no pasaba eso, el servicio salió perfecto. Todo coordinado y bien, cómo lo hacemos siempre nosotros. Pero alguien tercero nos arruinó”, se lamentó el hombre y agregó: “También tenemos vergüenza. Lloro”.

El hombre también aseguró que no sabe el paradero de los tres sujetos y que aunque los han buscado, no aparecen en ninguna parte: “Apagaron los celulares las tres personas. Incluso fuimos a sus casas a hablar personalmente, pero no aparecen. Fuimos a decirles que les podían hacer juicio a ellos y a nosotros. Pero no había nadie. No aparecen”.

