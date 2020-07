El coronavirus no es un virus estacional

La OMS aclaró este martes que es falso que el coronavirus sea estacional, por tanto está presente con fuerza en todos los climas.

La doctora Margaret Harris, portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), afirmó que “la estación no afecta a la transmisión de este virus”.

Desde las altas temperaturas en Estados Unidos hasta el calor sofocante en Brasil, a la Covid-19 no la alteran las estaciones como llegó a plantearse de manera ligera.

“La gente todavía piensa en estaciones. Lo que todos debemos meternos en la cabeza es que esto es un nuevo virus… y se comporta de manera muy diferente”, remarcó Harris.

“The season does not seem to be affecting the transmission of this virus currently."

WHO spokesperson Dr Margaret Harris says the spread of Covid-19 is not linked to the seasons – citing the US and Brazil's high infection rates despite being in warm weather. pic.twitter.com/ydjJRjAJf4

— Channel 4 News (@Channel4News) July 28, 2020