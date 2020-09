Murió la jueza de la Corte Suprema de EE.UU., Ruth Bader

Ruth Bader Ginsburg, la jueza de la Corte Suprema de Justicia murió en su domicilio en Washington DC a los 87 años.

Bader fue pionera en la lucha por los derechos de las mujeres, sobre su deceso se conoció que fue producto de un feroz cáncer.

Periodistas destacaron la importancia de la vacante dejada después de 27 años en la Corte de los Estados Unidos.

BREAKING: Justice Ruth Bader Ginsburg, who charted a course for women’s rights at the U.S. Supreme Court and became a legal, cultural and feminist icon, has died from complications from cancer. She was 87.https://t.co/3mOL0L0fUs

