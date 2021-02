Un baby shower en el municipio de Gaines Township, en el condado de Kent – Estados Unidos- acabó en tragedia luego de que la explosión de un cañón que revelaría el sexo del bebé terminara con la muerte de uno de los asistentes. El hecho sucedió el pasado 6 de febrero alrededor de las 5:00 p.m.

El joven de 26 años estaba cerca del cañón, que generó un “gran destello, un ruido fuerte y humo”. Para dar a conocer el sexo del pequeño que viene en camino, el padre del bebé utilizó un cañón en el patio trasero, el cual explotó y la metralla de metal impactó contra el joven, identificado como Evan.

Aunque de inmediato lo llevaron a un centro hospitalario no lograron salvarle la vida. Las autoridades detallaron que la pólvora del cañón ocasionó la fractura del dispositivo. La policía anunció que el padre del bebé informó que había comprado el producto en una subasta y lo había probado en mas de dos ocasiones.

A 26-year-old man died after he was struck by shrapnel from a canon that exploded during a baby shower in Gaines Township, which is south Flint.​ https://t.co/yfgyhx6FLX

— FOX 2 Detroit (@FOX2News) February 8, 2021