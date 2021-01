El presentador de televisión brasileño Stanley Gusman, que iba en contra de las medidas de protección y aislamiento impuestas por el gobierno para frenar la expansión del virus, falleció en un hospital de Belo Horizonte.

El hombre que siempre tuvo una postura negacionista frente a la pandemia fue internado el 4 de enero por problemas respiratorios. El periodista murió a los 49 años después de contraer la enfermedad que tantas veces había negado.

A través de las pantallas el hombre anunció: “visitaré a mi padre y visitaré a mi madre. No voy a matarlos. Eso que dice usted me parece una falta de respeto. Deje a mi familia en paz. Defenderé a mis padres y a mi país”. Luego de que el gobierno de ese país hiciera un llamado a los ciudadanos a no reunirse para las fiestas de fin de año.

Luego de que Gusman anunciara la visita a su familia, fue internado en cuidados intensivos por su delicado estado de salud, pero no logró ganarle la batalla al virus. Diarios internacionales han detallado que el presentador pasó la enfermedad en su casa hasta que el 4 de enero, pero tuvo que ser trasladado a la UCI de un hospital de Belo Horizonte con pronóstico grave. Finalmente murió a causa de una infección secundaria derivada del coronavirus.