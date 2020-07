Mujica ve opción de “escalar” en el medallero de Santiago y pisar el de Tokio

A punto de cumplirse un año de la “histórica” participación de Chile en los Juegos Panamericanos de Lima, donde por primera vez alcanzó la cota de las 50 medallas, el presidente del Comité Olímpico (COCh), Miguel Ángel Mujica, está convencido de que, como local, el equipo mantendrá “de todas las maneras” ese nivel en la edición de Santiago 2023 y podría “incluso escalar algún punto en el medallero”.

De camino, no descarta que Chile regrese al podio olímpico, que no pisa desde 2008. Y quizá gracias a una mujer por primera vez desde 1956.

Aunque aún faltan 1.197 días para la ceremonia inaugural de los Panamericanos el 20 de octubre de 2023, Mujica dijo a Efe en una videoentrevista que ya se puede afirmar que “logísticamente” Santiago está “mejor preparada” de lo que estuvo Lima para acoger la gran cita deportiva continental, cuyo programa deportivo no dio aún por cerrado porque disciplinas como la pelota vasca, los bolos, el raquetbol o el squash “siguen peleando por entrar”.

“Nosotros tuvimos en los Panamericanos del año pasado una presentación histórica con 50 medallas. Esas medallas no se ganaron en un par de años, sino con un trabajo de 8 o 10, pero el equipo sigue siendo joven. En 2016 partimos con un grupo de 350 para llegar a 2023 con la mejor edad y en la mejor situación”, afirmó Mujica, al frente del olimpismo chileno desde octubre de 2017.

“En los Juegos Panamericanos hay distintos estratos: están los países muy grandes, como Estados Unidos, Canadá o Brasil, luego un paquete intermedio y luego veníamos el resto, aunque había gente que estaba por delante de nosotros y ya los pasamos”, apuntó.

Trece de los 50 medallas de Chile en los Panamericanos de Lima fueron de oro, una cifra también desconocida hasta entonces y que le colocó en el octavo lugar del medallero final. Con todo, los países que le precedieron se situaron a gran distancia, Colombia con 84 medallas (28 oros) y Argentina con 101 (32 oros).

“Mantener Lima de toda las maneras, eso por supuesto”, dijo sobre sus previsiones para Santiago 2023. “Ese otro estrato que está por delante tiene una historia más grande que la nuestra, pero venimos marchando bien. Hay que recordar”, añadió, “que fuimos a Lima con 317 deportistas y Perú con 700, con el máximo cupo de local que nosotros tendremos ahora en Santiago”.

“No tendremos clasificatorios, vamos a estar en todos los deportes y en todas las pruebas y eso hace que tengamos más posibilidades de podio. Podemos llegar a aumentar las 50 medallas y quedarnos en la misma posición o quizá escalar un puntos más en el medallero, esa es la verdad”, afirmó Mujica.

Respecto a la ‘obligación’ que tienen los organizadores de los Juegos de mejorar la edición precedente, en su opinión la “logística” de la que ya dispone Santiago permitirá una planificación más cómoda para los participantes que en Lima.

“Lo que la gente más recuerda de Lima es el nivel de infraestructura nueva, porque ellos no tenían mucha infraestructura. De los 1.300 millones de dólares que se gastaron, casi 1.000 fueron en infraestructura. Pero hay temas urbanísticos, de ciudad, en los que Lima estaba un poco cojo y creó muchos problemas de organización, de traslados”, recordó.

“Nuestra ciudad tiene conexión con altas carreteras, los traslados desde el aeropuerto a la Villa y de la Villa los cuatro núcleos de competición van ser la diferencia. No van a ser unos Juegos mejores o iguales, van a ser distintos porque las condiciones logísticas de la ciudad así lo permiten”, afirmó Mujica, ingeniero de profesión.

“No hay que hacer inversión. No sé si queda un poquito soberbio decir que Santiago será mejor, pero vamos a tener unos Juegos muy buenos, no me cabe duda”, subrayó.

Aunque el pasado marzo Panam Sports aprobó el programa deportivo de los Juegos de 2023, prácticamente igual al de los Juegos de Tokio 2020 con el añadido del patinaje y el esquí náutico, quedó abierta la posibilidad de que Santiago incorpore alguna otra modalidad si ello no supone un coste adicional. Mujica no descartó esa opción.

“Cuando postulamos en 2017 lo hicimos con 39 deportes. Deportes como la pelota vasca, el squash, el raquetbol o el bowling aún no se han bajado ni se han subido, pero están en la mirada de la asamblea de Panam Sports, que se reunirá en diciembre en Cancún. La corporación de Santiago 2023 lo está estudiando para presentarlo a la asamblea y que den el último sí o no”, explicó el presidente.

Como paso previo a los Panamericanos, el deporte chileno debe afrontar, en julio de 2021 tras el aplazamiento de un año, los Olímpicos de Tokio. Miguel Ángel Mujica admitió que, mientras para su país los juegos continentales son “la cúspide” de la pirámide, los Olímpicos son “otro mundo”. Chile lleva dos ediciones sin pisar el podio.

“Son 206 países que llevan a los mejores. Nuestra dimensión como país en desarrollo es muy distinta a la de otros países más grandes, pero aun así vamos a llevar con mucha ilusión una buena delegación, pensando que podemos sacar alguna medalla”, afirmó.

Al mencionar a algunos aspirantes a podio, Mujica citó a mujeres como Francisca Crovetto (tiro), Javiera Toro (karate), María Fernanda Valdés (halterofilia), Kristel Köbrich (natación), María José Mailliard (canoa) o las mellizas Melita y Antonia Abraham (remo). Marlene Ahrens, recientemente fallecida, es la única mujer chilena que ha ganado una medalla olímpica con su plata en jabalina en 1956.

“Cualquiera de ellas puede sacar medalla”, dijo sobre las posibles sucesoras de Ahrens, para quien tuvo palabras de tremendo cariño.

“Es difícil encontrar a alguien que sea medallista olímpica y panamericana y que no sea buena persona. Ella lo era. Nos dolió mucho su partida. Fue una gran deportista hasta el final, y también una gran dirigente como vicepresidenta del COCh. Es nuestro gran icono femenino”, afirmó.

Mujica indicó que la crisis sanitaria mundial debido a la pandemia de COVID-19 no ha afectado al deporte chileno desde el punto de vista presupuestario, aunque sí tuvo que hacer una “reingeniería” para reubicar los fondos.

“Hubo muchos fondos públicos que no se ocuparon en el primer semestre, por todos los torneos que no se realizaron, y esos fondos nos sirvieron para reasignar y sacar del país a todos los deportistas clasificados o por clasificar”, señaló.

Casi el 80 % de los 15 clasificados a Tokio están fuera, en países como España, Alemania y Estados Unidos, afirmó Mujica.

“La relación con el gobierno es muy buena y estoy tranquilo porque el apoyo económico para Tokio se mantiene”, añadió. “Se pudo hacer el esfuerzo de pagar los pasajes y la estadía fuera de los deportistas chilenos”.

Los que se quedaron cuentan con el apoyo médico y psicológico del COCh porque, dijo, “una preparación física por Zoom para alguien que viene en un apartamento de 70 metros es una preparación entre comillas”.

Mujica se mostró seguro de que, en la salida de la actual crisis, el deporte “será parte de la solución”.

“Sin pretender que el deporte sea un derecho constitucional, como la salud o la vivienda, de alguna manera tiene que ser una herramienta del derecho a la salud. A alguien que practica deporte le llega el bicho y está mejor preparado que alguien que haya sido sedentario u obeso. El deporte”, zanjó el presidente olímpico, “va a ser una pieza fundamental en la educación en las próximas legislaciones”.

EFE