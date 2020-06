Una mujer habría encerrado su novio dentro de una maleta hasta que murió asfixiado, el hecho ocurrió en la ciudad estadounidense de Winter Park, donde fue detenida por dejar encerrar a su pareja como si fuera ‘equipaje’.

Al parecer, la mujer luego de cometer el delito habría llamado a la policía para dar aviso de que su novio estaba inconsciente y así poder ocultar el crimen.

La Oficina del Sheriff del Condado de Orange informó de que la mujer fue identificada como Sarah B., había dicho que su novio, Jorge T., estaba bebido en la noche que ocurrieron los hechos, y dijo que estaban jugando a las escondidas.

Fue cuando se le ocurrió el ‘divertido’ momento de que Jorge se metiera en la maleta, él aceptó y ella ‘aprovechó’ para dejarlo con candado.

Luego de que él estuviera dentro de la maleta, ella se desmayó. Al sonar el celular se despertó y recordó que Jorge estaba encerrado. Cuando fue a verlo él estaba inconsciente y fue cuando llamó a la policía, pero él ya estaba muerto.

Las autoridades encontraron dos videos en el celular de ella que dejaban ver todo lo contrario de lo que había relatado. En las imágenes se escuchaba que el hombre gritaba de forma desesperada mientras estaba en el interior de la maleta.

Eso le decía la mujer a su novio mientras que lo tenía encerrado en la maleta:

Mientras el hombre gritaba dentro de la maleta:“no puedo respirar, ¡es en serio!”, la mujer le decía “por todo lo que me has hecho, que te jod**”. Asimismo, se le escuchó decir: “sí, eso es lo que me haces tú cuando me asfixias. Eso es lo que yo siento cuando me engañas”.

Por el momento, la mujer se encuentra detenida a la espera de un juicio, Sarah deberá responder por el delito de homicidio de segundo grado.

