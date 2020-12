La policía de Florida, Estados Unidos, llegó hasta un motel tras recibir una llamada por agresión, al parecer, la mujer que lanzó la mascota desde un segundo piso habría agredido a una empleada del lugar.

Las autoridades identificaron a la mujer como Allison, quien se encerró en su habitación tras cometer la agresión. Luego de que pasara algunos minutos, la mujer salió diciendo que se iba a lanzar desde el balcón, pero no lo hizo ella, sino que lanzó a su mascota.

En video quedó el momento en el que alza a su perra pastor alemán y la lanza desde el segundo piso.

La mujer, de 35 años, deberá responder por maltrato animal y resistirse con violencia a una detención.

Mientras que la perrita se encuentra recuperándose, quien habría sufrido una herida leve en una pierna. Tras conocer la historia de la perrita, uniformados del condado de Volusia decidieron ponerle un nuevo nombre, ‘Miracle’: que significa Milagro en español.

**The dog is OK & her new nickname is Miracle

Yesterday, deputies & @DaytonaBchPD responded to a suicidal person on a motel balcony. She threw a dog off instead. Dog is recovering @VolusiaAnimal Services. Human charged w/ felony animal cruelty. Video at https://t.co/GDn05ThNqL pic.twitter.com/E0rYceOj6E

— Volusia Sheriff (@VolusiaSheriff) December 15, 2020