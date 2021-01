Una tormenta que ocurrió el pasado viernes 15 de enero dejó una imagen muy particular que se volvió viral en redes sociales, una mujer desapareció mientras cruzaba una calle en la ciudad de Rosario, en Argentina.

En la grabación se ve como una mujer que caminaba por las calles de Rosario en la esquina de Garaboto y Laprida, desapareciera dejando a la vista un paraguas que llevaba para protegerse del agua. La mujer camina y después de pasar dos vehículos, uno blanco y otro negro desaparece.

La mujer estuvo hablando con medioslocales donde aclaró: “estoy bien (..). Me di la cabeza contra el pavimento. Me pegué un susto bárbaro. Caí como muerta”, dijo la mujer que protagonizó el video viral.

La mujer contó detalles tras tropezar con una alcantarilla abierta:

“Me sentía mal, no me daban más las piernas. El incidente se produjo en la mitad de la calle. Me caí y no me podía levantar porque no tenía fuerza. Me pegué un susto grande porque me caí como muerta. Y después cuando intenté pararme me caí otra vez”, contó la mujer sobre la caída.

Luego de llevarse el susto pidió ayuda para levantarse. “No me podía levantar de ninguna manera. Me quise levantar y me volví a caer (…) Un muchacho que venía caminando con me dio la mano para levantarme”.