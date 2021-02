La muerte de un bebé en medio de su ceremonia de bautizo en Rumanía tiene a todo el país pidiendo que se revisen los métodos que usa la Iglesia Ortodoxa para este tipo de situaciones.

El niño murió en el hospital el lunes tras recibir el bautizo en la iglesia de Suceava.

Tal como dicta el ritual de esa iglesia, el infante fue sumergido tres veces en el agua bendita a pesar de que lloraba mucho.

Al ser sacado del agua, el bebé sufrió un paro cardíaco, fue trasladado de urgencia al hospital pero falleció unas horas después.

La autopsia reveló la presencia de un “líquido” en sus pulmones y la fiscalía rumana abrió una investigación por “homicidio” contra el sacerdote que ofició el bautismo, sin embargo- representantes de esa iglesia han manifestado que el rito no cambiará y que no piensan dejarse intimidar.

