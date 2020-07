Moderna, la farmacéutica estadounidense, inicia este lunes fase 3 con su vacuna; probará con 30 mil participantes.

La compañía informó que empezará la fase 3 de su vacuna ‘mRNA-1273’ contra el nuevo coronavirus; 30 mil voluntarios participarán en el ensayo.

Moderna también anunció que logró una financiación gubernamental del fármaco por 955 millones de dólares.

“Acabamos de anunciar una expansión de nuestro acuerdo con @BARDA por $472 millones adicionales para respaldar nuestro desarrollo clínico en etapa tardía de mRNA-1273, incluida la ejecución de un estudio de fase 3 con 30,000 participantes en los EE.UU.”

We just announced an expansion of our agreement with @BARDA for up to an additional $472 million to support our late stage clinical development of mRNA-1273, including the execution of a 30,000 participant Phase 3 study in the U.S. Read more: https://t.co/g9r7aXtguI pic.twitter.com/5bhmfEkQ5t

— Moderna (@moderna_tx) July 26, 2020