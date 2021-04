Conmoción e impacto en el mundo entero ha generado la producción denominada ‘Save Ralph’, cuyo protagonista es un conejo que relata la historia de como son usados para testeo en laboratorios al rededor del mundo.

El cortometraje es una campaña de la Humane Society International, que busca alzar la voz en contra de las pruebas cosméticas realizadas en animales. Según la Organización, 4 de cada 5 países aún permiten el testeo en animales, y además, algunos de ellos lo requieren para que las marcas comercialicen sus productos.

Actualmente, en Colombia, Guatemala, Australia, India, Reino Unido, Suiza, en algunos lugares de Brasil y algunos estados de Estados Unidos, está prohibida esta práctica.

El impactante cortometraje, dirigido por Spencer Susser, se publicó hace una semana y contó con la participación de Taiki Waititi, Zac Efron y Olivia Munn, y gracias a la difusión de miles de internautas, la historia de Ralph se ha hecho viral, junto a la petición que los usuarios podrán firmar para detener esta práctica que mata a miles de animales al año.

Para tener más información acerca de los productos que no son probados en animales, tenga en cuenta que las entidades Leaping Bunny, Not Tested On Animals, Cruelty Free PETA o la ONG Te Protejo, son las encargadas de certificar cuales marcas no permiten la crueldad animal.

Este es el cortometraje de ‘Save Ralph’ contra el testeo animal: