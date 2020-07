Médicos amenazan con cerrar hospitales en Honduras si no cierran las industrias

Un grupo de médicos del sector público de Honduras amenazó este domingo con cerrar los hospitales si las autoridades no cierran las maquilas y los negocios no esenciales, por tres semanas, en seis municipios del país por el alto número de contagiados con COVID-19.

“Tenemos que poner un alto ya, no podemos seguir llorando los muertos, pero ya no más, ya no soportó este dolor, si no cierran las maquilas, nosotros cerramos los hospitales, no se puede seguir llorando cada semana a un colega, esto no puede seguir compañeros”, dijo el vicepresidente del Colegio Médico de Honduras, Samuel Santos.

Aseguró además que “los focos de infección son las maquilas, las comidas rápidas, centros comerciales y la industria, esto no se va a detener”.

Santos y otros médicos solicitaron este domingo a las autoridades el cierre, por tres semanas, de las maquilas y comercios no esenciales en los municipios de San Pedro Sula, Villanueva Choloma y La Lima, en el departamento caribeño de Cortés; Quimistán, en San Bárbara (occidente), y El Progreso, en Yoro (norte).

“Me mantengo de pie porque siento que es mi deber permanecer de pie, pero creo que ya no podemos seguir poniendo los muertos por una sociedad irresponsable, mientras que la maquila está produciendo una gran cantidad de enfermos y contagiando a los médicos, que no tienen el adecuado equipo de protección personal”, enfatizó.

Con 10.060 enfermos y 329 muertos, Cortés es la región que registra la mayor incidencia de personas que han contraído el coronavirus en el país centroamericano, que en total suma 22.921 contagios.

“Tenemos que pronunciarnos enérgicamente, esta ciudad se tiene que cerrar y tenemos que trabajar para eliminar los focos de contaminación y no lo vamos a lograr mientras Choloma, Villanueva, El Progreso, La Lima y los lugares donde están las maquilas continúan produciendo la gran cantidad de enfermeros”, añadió

Al menos una docena de personal de salud ha muerto en Honduras por complicaciones a causa del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, según cifras del Colegio Médico.

La directora departamental de la región Sanitaria en Cortés, Dinora Nolasco, dijo a periodistas que la economía no se debe detener y aseguró que el sector de la maquila no reporta altos contagios de COVID-19.

“No sé por qué están opinando sobre estos municipios donde ellos técnicamente solo han ido a visitar, ellos conocen la situación de hospitales, pero no conocen la situación de estos municipios”, señaló Nolasco.

Según la funcionaria, los masivos contagios se registran “en las casas”, por lo que instó a las autoridades a sacar el montón de médicos a los barrios y colonias a educar” a la población.

El Colegio Médico debe “unirse a la lucha” que ha emprendido la Secretaría de Salud, subrayó Nolasco, quien afirmó que las autoridades sanitarias no han recibido apoyo de esa entidad.

EFE