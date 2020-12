¡No aguantó la ansiedad! Mató a su hijo y se suicidó tras saber que tenía cáncer

Una joven madre de 35 años de edad tomó una lamentable decisión al acabar con su propia vida y la de su pequeño hijo de tan solo 7 años de edad, en su vivienda de Londres, Inglaterra.

Yulia Gokcedag, oriunda de Rusia, habría ahogado en la bañera a su hijo y luego se habría ahorcado con una soga.

La madre de la mujer reveló para medios de ese país que la mujer estaba atravesando por un terrible caso de depresión y ansiedad, tras ser diagnosticada con cáncer: “Ella tenía de un miedo extremo a morir de cáncer y una ansiedad que era muy difícil de soportar”, indicó la madre para medios locales.

Por su parte, también se conoció que los médicos le habían dicho a la mujer que tenía un 97% de probabilidad de superar la enfermedad tras someterse a un tratamiento, pero ella creía que sería parte de la excepción y que moriría.

Sobre la terrible noticia, su esposo dijo que no entendía porque ella había tomado la terrible decisión y había sido capaz de asesinar a su propia hijo. “Es muy inimaginable por qué y cómo pudo hacer esto”.

A MUM and her son have been found dead in a suspected murder-suicide.

Yulia Gokcedag, 35, and her seven-year-old son Timur were found unresponsive at their home on the Isle of Dogs in London on August 13.

