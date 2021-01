De acuerdo con las autoridades de Greece – un pueblo en Nueva York, Estados Unidos, la mujer fue hallada en el interior de casa luego de que su mamá anunciara que no había podido tener contacto con su hija.

La mujer fue identificada por las autoridades como Ottilia, quien fue hallada con uno disparo, a corta distancia, en la cabeza. El oficial Drew Forsythe expresó: “no vamos a especular sobre el motivo de por qué se hizo esto más que para decir que fue un acto atroz y eso es todo lo que voy a decir al respecto (…) Ella [Piros] recibió un disparo a corta distancia en la cabeza. Para mí, eso es una ejecución”.

El hecho ocurrió una día antes de Año Nuevo, y el pasado martes, Drew informó que la hija de la mujer de 17 años y su novio, de 16, fueron arrestados y acusados de asesinato en segundo grado.

Al parecer, los menores estaban de visita en casa de Piros cuando ocurrieron los hechos, pero fueron encontrado dentro del vehículo de la víctima en Missouri.

Las autoridades aseguraron que dentro del carro encontraron un arma, y al parecer habría sido usada en el homicidio de Ottilia, detalló la estación local WHAM.

“Esta mujer no se merecía esto, durante las vacaciones y a manos de su propia hija. Piense en eso, en la forma en que ocurrió. Nuestros corazones están con su familia, con sus amigos, porque no hay nada peor que eso”, señaló el Forsythe en rueda de prensa.

The victim is 36-year-old Ottilia Piros. She was a resident at the home. Chief Forsythe isn’t ready to release a motive or if police have a suspect in mind. #roc @DandC pic.twitter.com/tKPuY5kXzK

— Will Cleveland (@WillCleveland13) December 30, 2020