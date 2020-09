La madre publicó la historia de su hija, a quien le hizo preparar carne como castigo por botar la comida familiar. La joven de 16 años decidió convertirse en vegana hace casi un año.

Aunque en esa casa casi no comían carne en la semana, la madre de familia contó que siempre que preparada la comida le hacía su plato vegano a su hija, candándose de que no le ‘cayera’ nada que su hija no quiera comer.

El lío comenzó cuando la madre preparó chile, uno con carne y otro vegano para su hija, pero como preparó mucho lo quiso guardar para comerlo en los próximos días.

“Al día siguiente, encontré la nevera vacía y resultó que mi hija decidió que estábamos siendo demasiado insensibles”, según contó la madre, la joven sintió nauseas al abrir la nevera y sentir ese olor a carne.

Pero algo que enfureció a la madre fue cuando la joven le dice que debe echar a la basura toda la comida, incluyendo la de ella, porque ya se le había impregnado el olor a carne.

Para darle una buena lección la madre la mandó a comprar algunas cosas para que cocinara algo y ese sería su castigo tras botar la comida.

Ante el ‘castigo’ la joven’ “Gritó y suplicó, pero yo me mantuve firme. Al final, lo hizo. Cuando terminó la cocción, le dije que desperdiciar comida nunca estaba”,, expresó la madre de familia.

Luego de ponerla a cocinar, la madre se cuestionó si el castigo fue justo. “Ella está realmente molesta por esto. Entonces, me pregunto si fui demasiado lejos. ¿Debí haber elegido un castigo diferente? Mi esposo y mi hermano definitivamente piensan que lo que hice estuvo bien, mientras que mis padres creen que estuve mal”.

