En video quedó el momento en que una joven madre de 18 años lanzó a su bebé a un río de aguas residuales en el municipio de Huehuetenango en Guatemala. En compañía de su pareja, la mujer se retiran del lugar mientras el pequeño seguía en el afluente.

La pareja se acerca tranquilamente a la orilla de un barranco y lanza al pequeño. Tras conocer el caso los bomberos empiezan la búsqueda pero el cuerpo fue hallado diez horas después, de acuerdo con medios de comunicación de Guatemala.

La mujer fue capturada y en el interrogatorio anunció: “no tenía nombre el bebé, todavía no lo había registrado” y cuando le preguntaron las razones detalló que lo hizo “porque él no lo quería y no quería que su familia se enterara”, al parecer, llevaba cuatro meses con el padrastro del pequeño.