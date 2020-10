¡Lujurioso! Cogieron a un sacerdote que estaba haciendo un video porno con dos mujeres en el atrio de la iglesia

Tremendo escándalo el que armó un sacerdote en Estados Unidos, tras ser sorprendido grabando un video sexual con dos mujeres en el atrio de la iglesia que lideraba.

Según detallan medios internacionales, se trata del sacerdote Travis Clark y las dos mujeres, Mindy Dixon y Melissa Cheng, quienes fueron arrestadas por grabar escenas sexuales en lugares públicos.

Los hechos se conocieron cuando un ciudadano se percató que en entradas las horas de la noche, las luces de la parroquia estaban encendidas, por lo que decidió indagar al respecto para descartar un hurto.

El ciudadano descubrió la lujuriosa escena y alertó a las autoridades de la situación.

“Clark supuestamente estaba parcialmente vestido con su atuendo sacerdotal”, indica Fox News.

Según WWL-TV, Clark fue destituido como pastor el día después de su arresto. Ni la arquidiócesis de New Orleans ni Clark han hecho comentarios públicos sobre el arresto.

