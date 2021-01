El alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, ha declarado hoy a la capital británica en situación “grave” por la rápida propagación de la covid-19, que amenaza con situar a los hospitales al límite de su capacidad.

Los casos de covid-19 en Londres superan los mil por cada 100.000 habitantes, mientras que los hospitales tienen un 35 % más pacientes con la enfermedad que durante la primera ola el pasado abril, según indicaron fuentes de la Alcaldía de la ciudad.

El alcalde informó en una nota de que ha escrito al primer ministro británico, Boris Johnson, para pedirle que se obligue a la población a llevar mascarillas fuera de casa, incluso cuando se hace la cola para entrar en los supermercados.

“La situación ahora en Londres es crítica, con una propagación del virus que está fuera de control. El número de casos en Londres se ha incrementado rápidamente”, señala el alcalde.

BREAKING: I have declared a major incident in London because the threat this virus poses to our city is at crisis point.

One in 30 Londoners now has COVID-19. If we do not take immediate action now, our NHS could be overwhelmed and more people will die.https://t.co/OjV7SZ4BgQ

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) January 8, 2021