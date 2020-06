Hace ocho meses fue capturado el hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, y ese día Culiacán se convirtió en un campo de batalla campal, pues el narcotráfico comenzó a asesinar a diestra y siniestra, por lo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decidió dejar libre a Ovidio.

“Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”, reconoció Obrador, aduciendo que lo hizo “para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles porque iban a perder la vida -si no suspendíamos el operativo- más de 200 personas inocentes en Culiacán”.

Ejército salió a capturar al hijo del Chapo, pero les tocó perder

Fue el pasado 17 de octubre cuando la fuerza pública logró la captura de Ovidio Guzmán, pero ese mismo día, un ejército de delincuentes se tomaron las calles de la ciudad, y a punta de tiroteos y tomas de rehenes, obligaron al estado a soltar al hijo del Chapo, por orden del máximo jerarca del país.

López Obrador admite que ordenó la liberación del hijo del Chapo Guzmán

