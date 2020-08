Le dijo a unas personas que por ser de color eran como sus mascotas y lo privaron de un puño

Un hombre de tez blanca fue grabado insultando a tres jóvenes de color y hasta insinuando que por dicha razón deberían ser tratados como mascotas.

La penosa situación ocurrió al interior de un vagón en el Metro de Londres, Inglaterra.

Pero la historia viró cuando al disponerse a salir uno de los muchachos le lanza un puñetazo al racista, tal fue el golpe que este perdió el conocimiento en el acto.

Watch as a man was filmed being knocked out on the London Underground after a 7 minute racist rant calling black people lesser than him and 'pets'.

(Warning: Distressing content) pic.twitter.com/6baIbLErV2

— Daily Express (@Daily_Express) August 17, 2020