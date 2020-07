La izquierda paraguaya cuestiona los motivos de la visita de Macri durante la pandemia

La formación de izquierda Frente Guasu cuestionó este jueves los motivos de la visita del expresidente argentino Mauricio Macri a Asunción, donde el lunes se reunió con el exmandatario Horacio Cartes (2013-2018) y con el actual dignatario, Mario Abdo Benítez, pese a que las fronteras del país están cerradas por la pandemia.

El portavoz del Frente Guasu, Carlos Filizzola, repudió durante su intervención de este jueves en el Senado “la impunidad y la prepotencia que existe con este Gobierno de Abdo Benítez”, al permitir el ingreso de Macri en plena pandemia y con las fronteras cerradas, mientras miles de paraguayos en el exterior siguen esperando su repatriación.

“Se le deja entrar a una persona que no sabemos para qué vino. Nosotros hoy hicimos un pedido de informe. No sabemos si vino por el Acuerdo Macri-Cartes, que nosotros hemos cuestionado por el tema de Yacyretá, por lavado de dinero o por otras cosas que son de interés mutuo. Eso vamos a investigar”, expuso el senador.

Cartes y Macri firmaron en 2017, cuando ambos estaban en el poder, un acuerdo sobre la gestión compartida de la represa de Yacyretá, que requerían la aprobación de unas Notas Reversales, que ya han logrado el visto bueno de la parte paraguaya pero no de la argentina.

Las razones de la visita de Macri a Paraguay se desconocen, ya que no se trató de un viaje de carácter oficial, puesto que ya no es presidente, y su agenda inicial solo contemplaba un encuentro con Cartes, que algunos medios locales vincularon con cuestiones futbolísticas, ya que ambos tienen intereses empresariales en el fútbol.

Además, Macri llegó a Asunción en una avioneta propiedad de Cartes, como recordó este jueves Filizzola ante el Senado.

Las incógnitas sobre la estancia de Macri en Paraguay no fueron el único motivo de queja de la oposición, que también criticó al Gobierno de Abdo Benítez por “burlarse de la ciudadanía que está cumpliendo” con las medidas sanitarias y las restricciones.

“A Macri no se le exigió absolutamente nada, como si no existiera cuarentena”, apuntó el senador.

EXPLICACIÓN DEL GOBIERNO

Desde el Ejecutivo paraguayo explicaron el lunes que el ingreso de Macri estaba incluido en las excepciones al cierre de fronteras, que permiten la entrada de médicos por 24 horas, personas que acudan a un sepelio de algún familiar, cuestiones de seguridad nacional o visitas de presidentes, exmandatarios y otras autoridades.

Un protocolo también cuestionado, ya que se aprobó apenas unos días antes de la llegada del argentino, según informó la prensa local.

Para ingresar en territorio paraguayo Macri debía presentar un resultado negativo al coronavirus y cumplir con las medidas sanitarias, como llevar mascarilla y mantener las distancias sociales.

A pesar de eso, Cartes le recibió a pie de pista, con un abrazo y sin mascarilla, algo que se repitió durante el resto de su estancia, como pudo verse en las fotos publicadas por el expresidente paraguayo y su entorno.

Macri también mantuvo un breve encuentro con Abdo Benítez durante la tarde del lunes, antes de regresar de nuevo a Buenos Aires.

El presidente paraguayo señaló el miércoles que no se trató de una visita oficial, puesto que Macri no es mandatario, y que si bien había sido informado de su ingreso por las autoridades de seguridad, no fue hasta su llegada a Paraguay cuando el argentino le llamó para reunirse con él.

