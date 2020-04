La insólita respuesta del presidente de El Salvador a sus opositores que lo acusaban de no estar en el país

No entiendo ese rumor de que no estoy en El Salvador.

He realizado 4 cadenas nacionales. He estado a cargo de la respuesta ante la pandemia. He sancionado, observado y vetado decretos legislativos, lo que solo se puede hacer estando físicamente en nuestro país.

Sigue…

— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 22, 2020