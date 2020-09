La designación del nuevo embajador de Perú ante la OEA enfurece a la oposición

La designación del ex primer ministro de Perú Vicente Zeballos como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) se ha vuelto un nuevo frente de ataques y críticas al Gobierno por parte de la oposición, que promueve en el Congreso una interpelación contra el canciller, Mario López.

Zeballos, que hasta julio ocupó el cargo de primer ministro, se convirtió así en el primer embajador de carácter político nombrado por el presidente de Perú, Martín Vizcarra, en sus más de dos años y medio de mandato.

Sin embargo, este abogado que también ejerció de congresista y ministro de Justicia, es denostado por la oposición, especialmente por el fujimorismo, al haber sido la mano derecha de Vizcarra en la disolución constitucional del Congreso que hasta hace un año los fujimoristas controlaban con mayoría absoluta.

En ese sentido, el ministro López respaldó nuevamente este jueves la designación de Zeballos como representante de Perú ante la OEA.

López reiteró en una reunión con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) que, pese a no ser diplomático de profesión, la designación de Zeballos “no afecta para nada la institucionalidad de Torre Tagle”, la sede de la Cancillería peruana.

El canciller recordó que es potestad constitucional del presidente nombrar embajadores independientemente de si son parte del cuerpo diplomático de la Cancillería o no, y recordó que hasta ahora “Vizcarra no había nombrado embajadores llamados políticos” que no tienen carrera dentro de la diplomacia.

CONFIANZA PLENA

López también manifestó su confianza en la capacidad de Zeballos para representar al país ante la OEA y defender su política exterior, cuya principal prioridad en este tiempo de pandemia es promover el multilateralismo y la cooperación entre países para hacer frente de manera unida y solidaria a la emergencia.

En ese sentido, negó de manera enfática que la presencia de Zeballos en la OEA busque interferir en la observación internacional del proceso de elecciones generales que se celebrará el próximo año, como sugieren algunos medios nacionales, como han llegado algunos a acusar.

“No hay opción legal ni voluntad política alguna desde el nombramiento de Zeballos de interferir bajo ningún supuesto en las elecciones generales del próximo año”, apuntó López.

“Ni la OEA ni la Cancillería se prestarían a ese tipo de supuestos que no tienen asidero alguno en realidad. Descartamos ese tipo de noticias que no hacen más que enturbiar el adecuado clima democrático que debe acompañar este proceso electoral”, agregó.

CRÍTICAS RACISTAS

En este campo de críticas entran también los ataques racistas que sufrió Zeballos por notables fujimoristas esta semana, como la congresista Martha Chávez, quien dijo que, por tener rasgos andinos, Zeballos debería ser embajador en Bolivia y no en la OEA, que tiene su sede en Washington.

“Quizá debió ir a Bolivia, porque como moqueguano y como persona con rasgos… así… andinos, debería conocer y llevarse mejor con la población mayoritariamente andina o mestiza de Bolivia”, profirió Chávez durante una sesión de la comisión de Constitución y Reglamento del Congreso.

Al día siguiente, la portavoz fujimorista se retractó de esas palabras y ofreció unas tibias disculpas “a quien se haya podido sentir ofendido” mientras en redes sociales acusa al Gobierno de perseguirla por sus declaraciones contra Zeballos.

POSIBLE INTERPELACIÓN

Precisamente la designación de Zeballos puede derivar en una interpelación del pleno del Congreso contra el canciller, que ya compareció esta semana en la Comisión de Relaciones Exteriores para explicar que no existe ninguna ilegalidad e irregularidad en su designación como embajador.

Pese a haber brindado ya esas explicaciones en la sede parlamentaria, el partido Acción Popular, que tiene mayoría en el Congreso, está promoviendo la interpelación, según publicó este jueves el diario El Comercio.

No sería el único ministro en ser interpelado, pues también está en ciernes otro interrogatorio al ministro del Interior, Jorge Montoya, sumado al ya programado para esta semana a la ministra de Economía y Finanzas, que deberá responder un total de 82 preguntas.

EFE