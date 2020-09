La BBC podrá despedir empleados y obligarlos a cerrar sus cuentas de Twitter si no son imparciales en redes sociales

En las últimas horas se conoció que la cadena BBC podrá despedir empleados y hasta obligarlos a cerrar sus cuentas de Twitter si no son imparciales con sus comentarios en redes sociales; está preparando directrices sobre el uso de estas.

De acuerdo a EFE, el director general de la BBC, Tim Davie, señaló ante el Comité de Medios de Comunicación, Cultura y Deportes del Parlamento que: “En las próximas semanas vamos a publicar, y esto es inminente, directrices claras sobre las redes sociales, y cubrirán tanto las noticias como asuntos de actualidad”.

Asimismo, expresó que estas instrucciones afectarán a todos los periodistas y otros trabajadores de la cadena británica, “dentro de esas pautas, vamos a tener unas políticas de cumplimiento que serán muy claras. Vamos a poder tomar medidas disciplinarias, vamos a poder sacar a la gente de Twitter”, recalcó el director general.

Además, puntualizó que no le parece apropiado que los empleados manifiesten sus opiniones políticas si hacen parte de una “organización de noticias imparcial”, como es la BBC. “Si alguien es el rostro de la BBC y se mete en políticas partidistas, no me parece que sea el lugar adecuado en el que estar y he sido muy claro sobre esto”, recalcó Davie.

Lea también: