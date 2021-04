Un niño migrante habría sido abandonado en la frontera de México con Estados Unidos, un conductor que estaba transitando por el sector lo vio desoriento y entre lágrimas le pidió que le ayudara. El pequeño le confesó que tenía miedo que se lo robaran o lo secuestraran.

Al parecer, el niño que fue encontrado vagando sin rumbo habría sido abandonado por un grupo de migrantes en una zona desértica en la frontera que limita con Texas. Al tener contacto con el conductor el niño le dice: “¿Usted me puede ayudar?”.

Cuando el conductor le preguntó al niño que ocurrió él le respondió: “yo venía con un grupo de personas y me dejaron ‘botao’ y no sé a dónde están”. El pequeño también le expresó: “tengo miedo”. De acuerdo con medios locales, el niño de quien no se reveló la identidad, se encuentra bajo custodia de las autoridades quienes tratan de ubicar a sus familiares.