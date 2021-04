La policía identificó el cuerpo que fue hallado en un área boscosa del suroeste de Filadelfia el lunes por la noche como una joven embarazada que desapareció la semana pasada en el condado de Delaware, Estados Unidos.

La identidad del cuerpo fue confirmada por el Departamento de Policía de Upper Darby, que está a cargo de la investigación. De acuerdo con la familia de la joven, tenía 14 semanas de embarazo. Aunque no han revelado la causa de su muerte, las autoridades investigan el caso como un homicidio.

La policía estuvo registrando con linternas el área boscosa hasta el amanecer del martes. Donde encontraron a la joven habrían hallado un vehículo incinerado, que al parecer era de su novio, Justin de 23 años. El cadáver fue descubierto a una milla de distancia del carro.

El chico es buscado por las autoridades ya que fue la última persona en ver con vida a la joven de 21 años, según informó People. Dianna, como fue identificada la joven, de Lansdowne- Pensilvania-, fue vista por última vez el martes 30 de marzo.

On Tuesday, March 30, 2021, the Upper Darby Township Police responded to a missing endangered person report. Dianna Brice (B/F, 21 y/o) was last seen at the K Laundry located at 544 Church Lane, Lansdowne, PA. pic.twitter.com/hEFJWfoYhb

— Upper Darby Police (@UDPolice) April 3, 2021