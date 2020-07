Rosie Rivera: Jenni diría en su cumpleaños “tengo 51 años pero parezco de 41”

Suena la voz de Jenni Rivera, quien aparece proyectada en varios televisores apilados con muchos de su premios al fondo de la sala, y empieza la canción. “Quisieran tener mi lugar” es el nuevo sencillo póstumo de “La Diva de la banda”, que cumpliría este jueves 51 años, aunque su hermana Rosie asegura que diría que parece de 41.

“Yo sé que diría una cosa que siempre dice (lo digo en presente porque sé que ella existe en otro lugar): ‘tengo 51 pero parezco de 41′”, contó en entrevista con Efe la hermana de la artista fallecida hace siete años.

Asimismo, aseguró que si viviese su cumpleaños en esta compleja etapa que atraviesa el mundo debido a la pandemia de coronavirus se mostraría “tal como es” con sus seguidores a la vez que valoraría tener tiempo para estar con su familia.

“Cuando ella se fue solo quería estar con su familia, quería grabar un disco de vez en cuando, hacer un concierto al año… Creo que estaría disfrutando al máximo cocinando o viendo una película con sus niños y quisiera que la gente viese eso”, relató la presidenta de Jenni Rivera Enterprises.

En la época en la que “La Gran Señora” falleció a causa de un accidente aéreo su carrera estaba en un momento estelar, dando innumerables conciertos y siendo una de las artistas más reconocidas de México.

LA BENDICIÓN DEL CARIÑO DEL PÚBLICO

Y es en este contexto que se encuadra “Quisieran tener mi lugar”, una canción de empoderamiento que recuerda que Jenni fue de las pocas mujeres que pudo llegar tan lejos en México, causando así envidia a muchos compañeros de profesión.

“Siento que cuando eres bendecida de recibir amor -no es cosa de fama ni de dinero- la gente te envidia, la gente quisiera ser como tú. Es lo que habla Jenni yo creo, pero con humildad. (…) A veces las mujeres nos autocastigamos y somos muy duras con nosotras mismas pero no celebramos nuestras victorias. Y esto (la canción) es eso, celebrar”, destacó Rosie.

“Y siguen con el mismo cuento, critican y juzgan mi vida, les duele que yo sea la diva. No me importa decir lo que siento: mientras se metan conmigo defenderé mi talento”, dice una estrofa del sencillo.

Del mismo modo, aunque reconoció que puede resultar controversial este nuevo tema encontrado hace dos o tres años por hablar de envidias, insistió en que su hermana era una mujer muy trabajadora cuyas victorias fueron fruto del trabajo duro.

LOS RECONOCIMIENTOS DE LA DIVA

Por otra parte, los hermanos de la cantante aseguran que su función es mantener vivo el legado de Jenni Rivera, quien siete años después de fallecer sigue obteniendo muy buenas posiciones en las listas de éxitos y sus seguidores se mantienen fieles.

Es por eso que en el videoclip decidieron intentar utilizar la mayor cantidad posible de los premios de Jenni para que, en concordancia con la canción, nunca se olvide lo que ella significó para la música regional mexicana.

También debido a la pandemia, decidieron cambiar toda la oficina y rodar allí mismo el video, en el que no aparecen demasiadas imágenes de Jenni ya que quieren guardarlas para la película o el documental que tienen en mente pero cuya planificación está pausada por las circunstancias de distanciamiento social.

Y, como están acostumbrados en la familia de “La Diva de la banda”, es muy probable que desde ya, ahora que salió la canción y Jenni vuelve a estar en boca de muchos, los hermanos comiencen a ser cuestionados sobre sus intenciones al prolongar el legado de la cantante, algo que algunas personas consideran que lo hacen por beneficio propio.

“A veces las escuchas (las críticas) pero solo para autoanalizarte y si no son ciertas las deshecho. Yo me enfoco en mi propósito, que es ser albacea de Jenni Rivera, que sus hijos estén bien y llevar lejos su legado. No tengo que ser perfecta, voy acometer errores y me los permito y voy a mejorar”, expresó Rosie.

“La Gran Señora” murió en un accidente aéreo en México el 9 de diciembre de 2012 en un suceso que conmocionó al país y fue noticia durante semanas.

Jenni Rivera vendió más de 20 millones de copias de sus discos y se hizo acreedora a más de 50 premios y reconocimientos, incluyendo Billboard Music Awards, Premios Billboard y Premio Lo Nuestro.

