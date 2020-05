Inglaterra empieza a levantar restricciones laborales y sociales

Desde este miércoles, los ciudadanos en Inglaterra pueden volver a trabajar si no pueden hacerlo desde casa.

Los ingleses pueden salir a hacer ejercicio sin límite de tiempo y pueden verse con alguien que no viva en su casa, pero siempre al aire libre y manteniendo dos metros de distancia.

Quédese en casa tanto como pueda

Trabaje desde casa si puede

Limite el contacto con otras personas.

Mantenga su distancia si sale (2 m cuando sea posible)

Lave sus manos regularmente

Autoaislarse si usted o alguien en su hogar tiene síntomas.

El primer ministro Boris Johnson advirtió que al primer indicio de rebrote no dudará en echar medidas atrás y ordenar el aislamiento obligatorio.

A further 494 people have died after testing positive for coronavirus in the UK, bringing the death toll in the country to 33,186, according to the latest government figureshttps://t.co/Wie0el7QVH pic.twitter.com/9Ug9Opu4R4

— BBC News (UK) (@BBCNews) May 13, 2020