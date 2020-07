Independiente dice que el paraguayo Cecilio Domínguez quiere irse del club

El director deportivo de Independiente, Jorge Burruchaga, reveló este jueves que el delantero paraguayo Cecilio Domínguez le dijo que no quiere seguir jugando en el equipo argentino.

“Cecilio me dijo que no quería seguir jugando en Independiente y quedó ahí. Yo le expliqué que, si era así, no me correspondía más hablar con él porque la situación entraba en un plano para que siguiera con los abogados”, sostuvo el campeón del mundo con Argentina en México’86 en diálogo con TyC Sports.

El paraguayo de 25 años, que arribó al club en enero de 2019 procedente del América, de México, dejó de participar de los entrenamientos virtuales del equipo por una deuda económica que el club tiene con él.

Burruchaga admitió que el entrenador, Lucas Pusineri, tendrá “dificultades” para armar el equipo la próxima temporada tras la partida del defensa Juan Sánchez Miño y la inminente salida de dos referentes: el portero uruguayo Martín Campaña y el delantero y capitán Silvio Romero, que también denunciaron atrasos en los pagos de los sueldos.

“Campaña y su agente están buscando alguna posibilidad pero sabemos que será un mercado complicado para todo el mundo por la problemática que estamos viviendo. Romero también marcó sus pautas y el club estuvo de acuerdo. Si se logra una salida que le sirva desde el económico, al club le estaría entrando un dinero también. Si no sale nada, el jugador tiene contrato y tiene que seguir jugando en el club”, avisó Burruchaga.

El director deportivo dijo que está “hablando” con algunos posibles fichajes para reforzar al equipo.

EFE