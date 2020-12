El pasado domingo varios ciudadanos que estaban dentro de un centro comercial de la ciudad de Atlanta, Georgia -EE.UU – salieron despavoridos tras escuchar un disparo, muchos creyeron que se trataba de un tiroteo.

En video quedó el momento de pánico que vivieron los visitantes tras escuchar el tiro que se le escapó a hombre que se acomodó los pantalones.

Al parecer, un hombre que estaba en el centro comercial se iba a ajustar la correa y se le disparó el arma de fuego mientras se “ajustaba los pantalones”, informó Fox.

El sujeto se echó a correr tras ver el pánico que había generado, salió en medio de los visitantes.

Las autoridades le hicieron un llamado a los a esos que salen con sus arma: “instamos a los dueños de armas a que sean responsables y les recomendamos que las dejen en casa mientras se encuentran en espacios públicos”

Así el momento de pánico que vivieron algunos compradores en Atlanta:

this is what lenox looks like after shooting pic.twitter.com/WBan39hxWB

— aaron (@biranlikhata) December 6, 2020