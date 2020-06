Un hombre resultó con un cuchillo clavado en la cabeza luego de defender a una mujer que estaban hurtando en el barrio de Harlem, de Nueva York, informó la policía.

En un video que circula en redes sociales se observa al hombre caminar de aquí para allá un poco confundido y en estado de shock, mientras los transeúntes observan el cuerpo del hombre bañado en sangre.

El herido, identificado como Roberto Pérez, “se negaba a entrar en la ambulancia”, por lo que fue trasladado a un centro asistencial donde llegó estable.

De acuerdo con las autoridades, el hombre se salvó de morir ya que el cuchillo no le había atravesado su cráneo. Un testigo le relató a The New York Post que “pareciera como si no le doliera”.

Hasta el momento, las autoridades no han realizado ninguna captura y se encuentran investigando el caso.

Las fuertes imágenes del video pueden herir su sensibilidad:

