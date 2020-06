“Papi cambió el mundo”, dice la hija pequeña de George Floyd

La hija pequeña de George Floyd soltó una frase que quizás quedará para la historia de los Estados Unidos, principalmente.

La menor lo dijo frente a las cámaras mientras era sostenida en hombros por un familiar mientras veían las marchas que se celebran pidiendo justicia ante el racismo.

Cabe destacar que George Floyd murió tras un violento episodio de brutalidad policial en unas imágenes que le han dado la vuelta al mundo por su crudeza.

LEA TAMBIÉN: Mayweather pagará los funerales de George Floyd

“Papi cambió el mundo”, dice Gianna Floyd mientras Stephen Jackson la carga sobre sus hombros.

“Daddy changed the world.”

Powerful words from Gianna Floyd while Stephen Jackson carries her on his shoulders.

(via skrptz/IG) pic.twitter.com/sLYaiGxiz8

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 3, 2020