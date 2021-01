Gregory Logan Ramos un adolescente de 17 años confesó que asesinó a propia madre, tras una discusión por sus notas escolares.

Los hechos ocurrieron en el año 2018 en el estado de Florida Estados Unidos, cuando el joven tenía apenas 15 años de edad y estranguló a su madre de 45 años de edad, por un regaño.

Tras la confesión del menor de edad, el pasado martes 26 de enero, un juez lo condenó a 45 años de prisión,con la posibilidad de que después de cumplir 25 de condena se revise su comportamiento y se le conceda libertad condicional.

Según las declaraciones del homicida, el día de los hechos estuvo discutiendo con su madre por sus notas escolares. Como a las 11 de la noche, ambos se fueron a sus respectivas habitaciones a descansar.

El joven esperó cerca de una hora a que su madre estuviera completamente dormida y posteriormente la estranguló hasta quitarle la vida.

Luego llamó a dos compañeros del colegios, quienes con una carretilla le ayudaron a trasladar el cuerpo de su madre y luego enterrarlo. Con sus dos amigos simularon un robo y llamaron a la Policía, denunciando que algo le había ocurrido a la mujer.

Los agentes sospecharon que algo extraño ocurría porque el adolescente tenía marcas de violencia en la cara: “Cuando se le preguntó, Gregory informó que resultó lesionado durante una pelea en la escuela, pero luego le dijo a su padrastro que se había caído de las escaleras”, indicó el informe policial.

Gregory Ramos, the DeBary teen accused of strangling his mother when the two argued over grades, took a plea deal this morning. He pleaded guilty & agreed to serve 45 years with a chance of parole in 25 years and lifetime probation. Sentencing will be January 22 pic.twitter.com/6sYZfeZ6JO

— Mike Springer WFTV (@mspringerwftv) December 9, 2020