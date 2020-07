El Director Veterinario del Reino Unido confirmó que el virus responsable de la COVID-19 se detectó en un gato en Surrey, Inglaterra, y que la mascota se recuperó por completo.

No hay evidencia de que los humanos puedan contraer el coronavirus de sus mascotas, pero se confirmó que los humanos sí pueden contagiarlos.

La infección se confirmó después de las pruebas en el laboratorio de la Agencia de Sanidad Animal y Vegetal (APHA) en Weybridge el miércoles 22 de julio.

Toda la evidencia disponible sugiere que el gato contrajo el coronavirus de sus dueños que previamente habían dado positivo por COVID-19.

Desde entonces, el gato y sus dueños se recuperaron por completo y no hubo transmisión a otros animales o personas en el hogar.

