Ion Aliman ist mit großer Mehrheit zum Bürgermeister der Gemeinde Deveselu gewählt worden. Doch war er bereits am 17.9. an einer Coronavirus-Infektion gestorben. Bürger zollten ihm an seinem Grab Tribut. #Rumänien #Covid-19 #Corona >https://t.co/JouwNt8tfP pic.twitter.com/Cy4SWMXXfn

— euronewsde (@euronewsde) September 29, 2020