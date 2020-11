Desde el pasado 19 de noviembre inició el fenómeno conocido como “noche polar” en la ciudad de Utqiagvik en Alaska, durante 64 días no verá a salir el Sol, permanecerán a oscuras hasta el próximo año.

El sol se ocultó para todo lo que queda de 2020 y no volverá a salir hasta 2021. Son cerca de 4.300 habitantes que no volverán a ver el sol en más de dos meses.

En el pueblo de Alaska vivirán una noche eterna desde noviembre hasta enero. Así explicó dicho fenómeno la meteoróloga Allison Chinchar: “la noche polar es un fenómeno normal que ocurre todos los inviernos para Barrow, Utqiagvik (…) Esta inclinación hace que ninguno de los discos del Sol sea visible sobre el horizonte”, de acuerdo con CNN.

En estos lugares también ocurre el evento: Kaktovik, Point Hope y Anaktuvuk Pass.

