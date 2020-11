FOTOS: Tras ser devorada, anguila serpiente destruyó la garganta de la garza mientras volaba

Un hombre de Maryland, Estados Unidos, capturó el momento en que una anguila serpiente escapaba de la garganta de una garza que la había devorado.

En las imágenes que se viralizaron se observa la anguila colgada mientras la garza vuela, al parecer un poco débil por las heridas.

Las imágenes fueron captadas por el ingeniero llamado Sam Davis, que al principio pensó que la serpiente había mordido el cuello de la ave.



"Horror moment eel bursts its way out of heron's throat while it's flying away" Yeah, headline (from Daily Star) speaks for itself. Photos are from Maryland. Heron survived. Photos Mr Sam Davis. #birds #birdsvsfish #eels #animals pic.twitter.com/JoPQMcvMVv

— Darren Naish (@TetZoo) November 6, 2020