FOTOS: “Con mi tóxica”, durante una pelea su novia lo apuñaló y volvió con ella tras salir del hospital

En medio de una discusión la novia de Gastón Cuevas lo apuñaló y tuvo que ser llevado a un centro asistencial, de acuerdo con la versión de Cuevas el cuchillo de milagro no le tocó la arteria aorta.

El hombre, un albañil de 28, quería salir durante la cuarentena para jugar cartas con sus amigos, pero la mujer le dijo que, “no iba a ir a ningún lado si no me iba a apuñalar”, manifestó Cuevas al Diario de Cuyo.

En la prensa de San Juan, Argentina, detallaron que los dos estuvieron bebiendo alcohol, pero las amenazas se volvieron realidad en un par de minutos y todo se salió de control, “mientras discutíamos me enterró un tramontina. Me quedó clavado, yo me lo saqué. El chorro de sangre que largaba era impresionante”, contó el hombre al mismo medio.

El hombre se desmayó luego de ser herido por la mujer y cuando abrió los ojos estaba en un hospital, al despertar le contaron que, “en la ambulancia me hicieron RCP porque no respiraba”, según Cuevas, “lo podría haber matado”.

Aunque el caso estuvo en conocimiento de la mayoría de medios de comunicación ese país, el hombre nunca hizo la respectiva denuncia ante las autoridades, pero volvió hacer noticia por volver con su pareja tras ser agredido.

Cuevas publicó una fotografía con su pareja en su perfil de Facebook que fue acompañada con este escrito: “con mi tóxica, métanse en sus vidas”, al parecer el albañil se reconcilió con su novia luego del grave suceso.